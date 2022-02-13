29 нових розслідувань, 7 осіб на лаві підсудних — результати січня 2022 року

Впродовж січня 2022 року детективи Національного бюро розпочали розслідування у 29 нових кримінальних провадженнях за фактами вчинення корупційних правопорушень. У вчиненні злочинів, які розслідують НАБУ та САП, про підозру повідомлено 4 особам. 2 обвинувальні акти стосовно 7 осіб скеровано до суду. Такими є підсумки роботи НАБУ і САП у січні 2022 року.

Впродовж першого місяця року детективи НАБУ викрили та повідомили про підозру керівнику відділу Офісу Генерального прокурора у підбурюванні до надання неправомірної вигоди.

Відкрито матеріали для ознайомлення стороні захисту у кримінальних провадженнях за підозрою:

— 10 осіб, причетних до розкрадання 115,19 млн грн комунального об’єднання «Київзеленбуд»;

— дев’ятьох осіб, причетних до корупційної схеми, через яку громада Миколаєва зазнала понад 26,8 млн грн збитків.

НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно шістьох осіб, причетних до завдання 131 млн грн шкоди територіальній громаді Одеси.

Крім того, завдяки НАБУ та САП понад 5,7 млн грн можуть конфіскувати у судді з Київщини – таке клопотання подали прокурори до ВАКС. Детективи з’ясували, що суддя через третіх осіб фактично набув у власність квартиру у Києві площею 142 кв. м та автомобіль, загальна вартість яких сягає 6,7 млн грн.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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