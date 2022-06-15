313 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 15 червня 2022 року більше ніж 892 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 313 дітей загинуло та понад 579 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 291, Харківській - 169, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

14 червня від уламків ворожої ракети в м. Золочів Львівської області постраждало немовля.

13 червня внаслідок обстрілу окупантами з реактивної системи залпового вогню «Град» с. П’ятницьке та смт. Малинівка Чугуївського району Харківської області отримали поранення троє дітей віком 3 місяці, 11 та 17 років.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 25 дітей віком від 4 до 17 років у Донецькій області внаслідок обстрілів та бомбардувань регіону з березня по травень. При цьому 21 з них у м. Маріуполь.

Зокрема, під час обстрілу м. Маріуполя від прямого влучання ворожого снаряду у будівлю загинула вся родина керівника одного з управлінь міської ради із двома дівчатками 13 та 15 років. У травні окупантами здійснено обстріли території м. Лиман Краматорського району Донецької області в результаті чого загинуло 4 дівчинки.

Крім того, внаслідок обстрілів військовими РФ м. Маріуполь отримали поранення 48 дітей віком від 4 місяців до 17 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1985 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

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