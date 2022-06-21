323 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 910 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 21 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 323. Зросла кількість поранених- 587.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 302, Харківській - 174, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

19 червня внаслідок обстрілу ворогом с. Іванівка Ізюмського району Харківської області отримала поранення 16-річна дівчина.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2052 заклади освіти. З них 210 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

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