Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:52
Просмотров: 52

323 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

323 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 910 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 21 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 323. Зросла кількість поранених- 587.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 302, Харківській - 174, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

19 червня внаслідок обстрілу ворогом с. Іванівка Ізюмського району Харківської області отримала поранення 16-річна дівчина.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2052 заклади освіти. З них 210 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Никакие ракеты не мешают Харькову жить и работать
Сегодня 11:20    77
СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України (ВІДЕО)
Сегодня 11:11    71
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.06
Сегодня 10:41    60
«Зеленый» город и центр образования - каким видят Харьков мировые специалисты
Сегодня 09:00    138
В Україні на чверть зросла смертність у ДТП, поліція назвала причину
Сегодня 08:55    140
Що змінить Стамбульська конвенція?
Сегодня 08:14    135
Як Україні зберегти статус кандидатав члени ЄС
Сегодня 08:04    124
Враги народа. рф
Сегодня 07:56    208
Естонія заблокувала навіть приватний імпорт з росії
Сегодня 07:38    136
Херсонці продовжують свою інформаційну боротьбу з окупантами (ФОТО)
Сегодня 07:29    152
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 