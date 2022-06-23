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324 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

324 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 917 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 23 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 324. Зросла кількість поранених- 593.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 308, Харківській - 175, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2056 закладів освіти. З них 212 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

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