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349 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

349 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше тисячі дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 14 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 349. Не зазнали змін і дані щодо поранених - 652.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 352, Харківській - 190, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2126 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

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