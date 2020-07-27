Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:58
Просмотров: 21

35 осіб причетних до російсько-терористичних військ та 5 схованок із боєприпасами. Оперативники СхРУ ДПСУ підсумовують півріччя

35 осіб причетних до російсько-терористичних військ та 5 схованок із боєприпасами. Оперативники СхРУ ДПСУ підсумовують півріччя

Оперативно-розшукові підрозділи Східного регіонального управління Держприкордонслужби продовжують виявляти та затримувати бойовиків.

Загалом упродовж першого півріччя 2020 року оперативники підрозділів СХРУ ДПСУ досягли істотних результатів у протидії злочинам проти держави та терористичній діяльності незаконних збройних формувань.

Так, на підставі матеріалів, отриманих оперативними підрозділами прикордонників, відповідні слідчі органи СБУ та НПУ розпочали 83 кримінальних провадження. Зокрема задокументовано злочини передбачені ст. 110 ККУ «Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України», ст. 258-3 ККУ «Створення терористичної групи чи терористичної організації», ст. 260 ККУ «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань», ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За звітній період правоохоронці затримали 35 осіб, які причетні до діяльності російсько-терористичних військ. На даний час 27 особам оголошено про підозру, стосовно 24-ох осіб вже прийняті обвинувальні рішення судів, відносно інших осіб – матеріали перебувають у судовому розгляді.

Окремо, за інформацією прикордонних оперативних підрозділів, на контрольованій території Донецької та Луганської областей було виявлено 5 схованок з боєприпасами та військовими засобами ураження (з них понад 3 тисячі патронів до стрілецької автоматичної зброї, 14 ручних осколкових гранат, 2 реактивні протитанкові гранати, 11 кумулятивних пострілів для протитанкових гранатометів, 4 мінометні міни та 1 протипіхотну міну).

Заходи у сфері захисту національної безпеки нашої держави на державному кордоні та лінії зіткнення тривають.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Понад 10 тисячам гектарам вздовж кордону з Польщею повернуто статус земель оборони
26.07.2020 10:50    207
Нехай бачить «та сторона», як добре там, де їх нема…
26.07.2020 08:35    495
СБУ встановила всіх російських найманців, причетних до загибелі українських військових під час визволення Лисичанська (ВІДЕО)
25.07.2020 09:07    198
Українець віз з Молдови російсько-радянську пропаганду та валюту
24.07.2020 09:11    168
У Миколаєві підписали контракт на будівництво 20 патрульних катерів для Морської охорони Держприкордонслужби
23.07.2020 09:15    202
«Контрабас» із GPS-трекером
22.07.2020 07:11    206
КПВВ забезпечують пропуск громадян, однак блокування з боку ЗФ РФ не виключені
21.07.2020 10:08    246
Держприкордонслужба долучилася до підготовки Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року
20.07.2020 09:56    158
Власти Германии: бременский центр “Аль-Мустафа” финансировал “Хизбаллу”
20.07.2020 09:32    129
На Волині ліквідовано канал контрабанди наркомістких речовин
19.07.2020 10:25    143
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 