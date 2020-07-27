35 осіб причетних до російсько-терористичних військ та 5 схованок із боєприпасами. Оперативники СхРУ ДПСУ підсумовують півріччя

Оперативно-розшукові підрозділи Східного регіонального управління Держприкордонслужби продовжують виявляти та затримувати бойовиків.

Загалом упродовж першого півріччя 2020 року оперативники підрозділів СХРУ ДПСУ досягли істотних результатів у протидії злочинам проти держави та терористичній діяльності незаконних збройних формувань.

Так, на підставі матеріалів, отриманих оперативними підрозділами прикордонників, відповідні слідчі органи СБУ та НПУ розпочали 83 кримінальних провадження. Зокрема задокументовано злочини передбачені ст. 110 ККУ «Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України», ст. 258-3 ККУ «Створення терористичної групи чи терористичної організації», ст. 260 ККУ «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань», ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За звітній період правоохоронці затримали 35 осіб, які причетні до діяльності російсько-терористичних військ. На даний час 27 особам оголошено про підозру, стосовно 24-ох осіб вже прийняті обвинувальні рішення судів, відносно інших осіб – матеріали перебувають у судовому розгляді.

Окремо, за інформацією прикордонних оперативних підрозділів, на контрольованій території Донецької та Луганської областей було виявлено 5 схованок з боєприпасами та військовими засобами ураження (з них понад 3 тисячі патронів до стрілецької автоматичної зброї, 14 ручних осколкових гранат, 2 реактивні протитанкові гранати, 11 кумулятивних пострілів для протитанкових гранатометів, 4 мінометні міни та 1 протипіхотну міну).

Заходи у сфері захисту національної безпеки нашої держави на державному кордоні та лінії зіткнення тривають.

Источник: dpsu.gov.ua

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