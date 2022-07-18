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353 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

353 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 1019 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 18 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 353. Зросла кількість поранених - понад 666.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 373, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

17 липня внаслідок обстрілу ворогом с. Новий Донбас Покровського району Донецької області поранено 16-річного хлопчика.

Також 17 липня окупанти вкотре обстріляли м. Бахмут Донецької області. Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє дітей 2, 3 та 9 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2138 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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