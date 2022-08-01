358 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 1051 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 1 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Не зазнали змін і дані щодо поранених - понад 693.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 363, Харківській - 195, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 57, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2199 закладів освіти. З них 225 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»