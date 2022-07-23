Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:44
Просмотров: 75

358 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 1041 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 23 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Не зазнали змін і дані щодо поранених - 683.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно
Сегодня 09:53    121
У Харкові росіяни знищили 30 Карсанів і десятки тролейбусів «денацифікували» (ФОТО)
Сегодня 09:33    194
Радник Байдена: США не готові постачати Україні далекобійні ракети для HIMARS
Сегодня 09:21    157
З активів рф та білорусі в Україні поліція вилучила продукції на 1,6 мільярда
Сегодня 09:08    126
Нова допомога від Великої Британії
Сегодня 08:53    164
Третья чеченская и другие признаки распада
Сегодня 08:41    226
Цілі путіна у війні коригуються щотижня
Сегодня 08:30    201
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 23 липня 2022 року
Сегодня 08:23    150
Сполучені Штати скоро можуть визнати росію спонсором тероризму
Сегодня 08:19    135
россия направила почти 85% своих вооруженных сил на войну в Украину - CNN
Сегодня 08:09    149
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 