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358 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

358 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 1042 дитини постраждали в Україні за п‘ять місяців повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 24 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 684.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 54, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

23 липня внаслідок обстрілу ворогом м. Миколаїв отримав уламкове поранення 17-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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