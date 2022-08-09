Кримінал
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361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні

361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 1064 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 9 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Не зазнали змін і дані щодо поранених - 703.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 371, Харківській - 197, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 59, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2321 заклад освіти. З них 286 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

https://childrenofwar.gov.ua/ - платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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