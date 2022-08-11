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361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні

361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 1066 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 11 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Не зазнали змін і дані щодо поранених - понад 705.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 372, Харківській - 197, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2321 закладів освіти. З них 286 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

«Діти війни» - платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Новости портала «Весь Харьков»

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