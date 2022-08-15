Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:00
Просмотров: 62

361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні

361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 1072 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 15 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Не зазнали змін і дані щодо поранених - понад 711.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 375, Харківській - 198, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом 18.00 15.08.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 18:41    43
Российское оружие устарело и выходит из строя — The Times
Сегодня 09:58    247
Розмінування потребують 270 тисяч квадратних кілометрів України — МВС
Сегодня 09:46    134
15 серпня День Войська Польського
Сегодня 09:35    138
«Боятся — значит, уважают» — Riddle Russia
Сегодня 09:25    232
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.08 орієнтовно
Сегодня 09:20    154
Луганская реанимация Медведева
Сегодня 09:14    296
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 08:00 15 серпня 2022 року
Сегодня 09:05    172
15 серпня 1819 року у селі Сокиринці на Чернігівщині народився Григорій Павлович Ґалаґан
Сегодня 09:02    140
Харківщина. 15 серпня
Сегодня 08:57    156
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 