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374 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

374 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 23 серпня 2022 року більше ніж 1097 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 374 дитини загинули та понад 723 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

У медичному закладі м. Львів від тяжких поранень, які отримала 4 серпня внаслідок обстрілу ворогом м. Торецьк, померла 15-річна дівчина.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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