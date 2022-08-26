377 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 1110 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 26 серпня 2022 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 377 дітей загинули та понад 733 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 42.

25 серпня внаслідок обстрілу окупантами м. Оріхова Запорізької області загинув 17-річний підліток.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

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