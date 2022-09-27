395 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 27 вересня 2022 року більше ніж 1171 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 395 дітей загинуло та понад 776 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 401, Харківській - 231, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.

26 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Первомайський Харківської області загинула 13-річна дівчинка.

Стало відомо, що на початку квітня внаслідок обстрілів окупантами м. Рубіжне Луганської області загинуло троє дітей.

26 вересня у результаті артилерійського обстрілу військами РФ м. Красногорівка Донецької області поранено дівчинку 13 років.

В ході фіксації злочинів, вчинених окупантами, встановлено, що 5 березня внаслідок обстрілу с. Бузова Київської області отримала поранення малолітня дівчинка.

Також під час фіксації фактів збройного агресії встановлено, що 7 березня через обстріли м. Золочева Харківської області травмовано 17-річного підлітка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

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