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397 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

397 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 30 вересня 2022 року більше ніж 1177 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 397 дітей загинуло та понад 780 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 402, Харківській - 232, Київській - 116, Миколаївській - 73, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 29.

Стало відомо про загибель ще однієї дитини внаслідок ракетного удару ворога 29 вересня по м. Дніпро.

29 вересня через обстріл окупантами м. Миколаєва поранено 16-річного хлопця.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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