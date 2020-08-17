4000 доларів США за сприяння в контрабанді цигарок катапультою - військова прокуратура на Закарпатті викрила офіцера-прикордонника (ФОТО)

За процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського гарнізону повідомлено про підозру старшому офіцеру Чопського прикордонного загону в наданні неправомірної вигоди за сприяння в незаконній діяльності з переміщення тютюнових виробів через кордон (ч. 3 ст. 369 КК Украіни).

За даними слідства, прикордонник передав частину неправомірної вигоди – 4 тис дол США з раніше обіцяних 5 тис дол США керівнику одного з підрозділів Чопського прикордонного загону за сприяння місцевим мешканцям і нестворення перешкод у переміщенні тютюнових виробів через державний кордон. Зокрема, планувалося в нічний час перекидати контрабанду – 28 560 пачок цигарок катапультою з модифікованого санітарного УАЗу.

На даний час слідчі (розшукові) дії тривають. Проведено обшук за місцем проживання прикордонника та співучасників злочину. Вилучено транспортний засіб та майно, що перебувало у ньому, а також технічні засоби для упаковки тютюнових виробів, радіокерований безпілотний літальний апарат, пристрої для керування літальним апаратом чи використання катапульти, рації, прилади нічного бачення, а також інші речі, що містять докази протиправної діяльності.

Окрім того, проводяться обшуки в осіб, пов’язаних із незаконним переміщення тютюнових виробів та допити свідків. Вирішуються питання щодо реєстрації кримінальних проваджень за ст.ст. 204 та 359 КК України, обрання військовослужбовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Львові, оперативний супровід – відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБ України в Закарпатській області та відділом внутрішньої та власної безпеки по Чопському прикордонному загону УВВБ «Захід» Держприкордонслужби України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: gp.gov.ua

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