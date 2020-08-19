406 нових справ, 125 повідомлень про підозру і 50 скерованих до суду обвинувачень — результати НАБУ і САП у І півріччі 2020 року

Не дивлячись на пандемію COVID-19, детективи НАБУ і прокурори САП не збавили обертів у боротьбі з топкорупцією. У І півріччі 2020 року розпочато розслідування 406 кримінальних проваджень, 125 особам повідомлено про підозру, а 33 справи стосовно 50 осіб скеровано до суду. Про такі підсумки роботи НАБУ та САП розповіли Артем Ситник і Назар Холодницький під час брифінгу 17 серпня 2020 року.

Директор Національного бюро зазначив, економічний ефект від роботи НАБУ і САП у першому півріччі склав 1,51 млрд грн: 687,73 млн грн відшкодовано державним підприємствам, 1,55 млн грн повернули народні депутати, які отримали незаконну компенсацію за оренду житла, розкраданню 753,66 млн грн НАБУ запобігло.

«Понад 65 мільйонів гривень стягнуті до державного бюджету з підозрюваних, які порушили покладені на них судом обов’язки. На мою думку, це — один із прикладів того, чому виправдана необхідність створення Вищого антикорупційного суду. Раніше факти неналежної процесуальної поведінки підозрюваних також були, однак лише зараз вперше бачимо адекватні дії у відповідь», — підкреслив Артем Ситник.

«Перший рік діяльності Вищого антикорупційного суду вселяє оптимізм у те, що суспільство, дійсно, побачить результати нашої роботи: вироки, які є крапкою у слідстві. Вони є найкращою оцінкою ефективності НАБУ і САП», — наголосив Назар Холодницький.

Загалом станом на кінець червня у роботі антикорупційних органів перебувало 986 кримінальних проваджень за фактами злочинів, якими завдано 261,064 млрд грн шкоди. У вчиненні цих злочинів підозрюються 390 осіб. Стосовно 41 особи набрали законної сили обвинувальні вироки суду.

Источник: nabu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»