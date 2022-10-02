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412 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

412 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 2 жовтня 2022 року більше ніж 1196 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 412 дітей загинуло та понад 784 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 402, Харківській - 246, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 29.

Стало відомо, що 25 вересня поблизу с. Курилівка Куп’янського району Харківської області внаслідок прицільного обстрілу ворогом колони цивільних машин з людьми, які намагалися евакуюватися, загинуло 13 дітей.

30 вересня внаслідок обстрілу с. Подоли Куп’янського району Харківської області отримав травми 13-літній хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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