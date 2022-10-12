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422 дитини загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

422 дитини загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 12 жовтня 2022 року більше ніж 1230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 422 дитини загинуло та понад 808 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 407, Харківській - 254, Київській - 116, Миколаївській - 76, Чернігівській - 68, Запорізькій - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.

11 жовтня внаслідок обстрілу військами РФ м. Нікополь Дніпропетровської області отримала тяжке поранення у вигляді травматичної ампутації ноги 5-річна дівчинка.

Стало відомо, що 21 березня внаслідок обстрілів ворогом м. Лозова Харківської області отримала тілесні ушкодження 8-річна дівчинка.

Також стало відомо, що 25 червня через обстріл смт. Шевченкове Куп’янського району Харківської області зазнав тілесних ушкоджень 8-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2614 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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