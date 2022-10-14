423 дитини загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 14 жовтня 2022 року більше ніж 1233 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 423 дитини загинуло та понад 810 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 407, Харківській - 256, Київській - 116, Миколаївській - 77, Чернігівській - 68, Запорізькій - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.

13 жовтня від травм, які отримав під час обстрілу військами РФ м. Миколаїв, загинув 11-річний хлопчик.

13 жовтня внаслідок обстрілу ворогом с. Сенькове Куп’янського району Харківської області отримав поранення 16-річний хлопець.

Стало відомо, що 6 жовтня внаслідок обстрілу окупантами с. Хатнє Куп’янського району Харківської області отримав поранення 15-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2614 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

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