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423 дитини загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

423 дитини загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 1234 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 17 жовтня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 423. Зросла кількість поранених - понад 811.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 408, Харківській - 256, Київській - 116, Миколаївській - 77, Чернігівській - 68, Запорізькій - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.

16 жовтня внаслідок обстрілу військами РФ м. Бахмут Донецької області травмовано 16-річного хлопця.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2614 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

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