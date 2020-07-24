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4,9 млн грн збитків державі через зрив оборонного замовлення – повідомлено про підозру ексдиректору держпідприємства (ФОТО)

4,9 млн грн збитків державі через зрив оборонного замовлення – повідомлено про підозру ексдиректору держпідприємства (ФОТО)

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому директору державного підприємства, яке входить до складу державного концерну «Укроборонпром», у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, підприємство отримало фінансування від Міністерства оборони України на закупівлю у іноземних партнерів партії стрілецького озброєння. Однак, директор підприємства отримані кошти використав не за призначенням, в результаті чого оплата контракту не відбулася вчасно. Реалізацію міжнародно-економічного контракту було зірвано, що призвело до невиконання державного оборонного замовлення на закупівлю озброєння для потреб військових.

Внаслідок неналежного виконання колишнім посадовцем своїх службових обов’язків, держпідприємство зазнало збитків на суму понад 4,9 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Служби безпеки України.

Нагадаємо: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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