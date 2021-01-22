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5 131 осіб було притягнуто до відповідальності за корупцію у 2020 році

5 131 осіб було притягнуто до відповідальності за корупцію у 2020 році

До Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів) протягом 2020 року були внесені відомості про 5 131 особу.

Протягом 2020 року працівники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) опрацювали 13 142 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України. З цих рішень до Реєстру корупціонерів внесено відомості стосовно 5 131 особи, з яких:

● 993 особи притягнуто до кримінальної відповідальності;

● 4001 особа – до адміністративної відповідальності;

● на 116 осіб накладено дисциплінарні стягнення.

Найчастіше до кримінальної відповідальності притягували за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, тобто пропозицію хабаря (604 особи); декларування недостовірної інформації (116 осіб), зловживання впливом (89 осіб).

До адміністративної відповідальності притягували за несвоєчасне подання декларації (3 742 осіб), неповідомлення про наявність у особи реального конфлікту інтересів (165 осіб) тощо.

Найбільш часто як до кримінальної, так і до адміністративної відповідальності притягувалися депутати місцевих рад, посадовці Національної поліції та державні службовці.

Дисциплінарні стягнення найчастіше накладені за:

● порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів – на 31 особу;

● порушення обмежень щодо використання службових повноважень та одержання неправомірної вигоди або подарунка – 24 осіб;

● несвоєчасне подання декларації – 17 осіб.

Крім того, протягом 2020 року з Реєстру корупціонерів вилучено 21 особу:

● 15 осіб на підставі рішень суду апеляційної інстанції про скасування вироку, винесення виправдувального вироку, скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

● 6 осіб на підставі наказу про скасування накладення дисциплінарного стягнення.

Нагадаємо, що НАЗК адмініструє Реєстр корупціонерів з лютого 2019 року. Зараз НАЗК у співпраці з проєктом USAID/UKaid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» працює над оновленням Реєстру корупціонерів для більш зручної роботи з даними сайту.

Источник: nazk.gov.ua

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