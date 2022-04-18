Подоляк повідомив, що внаслідок обстрілу Львова постраждала цивільна інфраструктура

5 ракет по Львову. 5 ракет по гражданскому населению. 5 ракет по гражданской инфраструктуре.

«У Львові є загиблі та поранені. Понищена цивільна інфраструктура. Серед загиблих є дитина», — народний депутат від Львова Микола Княжицький.

Обновленная информация: 6 погибших и 11 раненных, ‐ сообщает мэр Львова Андрей Садовый

Так проявляется звериное бессилие рашистов, которые постоянно выгребают на поле боя и не могут победить наши ЗСУ. Поэтому бьют по обычным людям. По женщинам, детям, старикам.

А потом рашисты расскажут, что они попали в очередной штаб "Азова", в биолабораторию ЦРУ или в центр подготовки бандеровцев, который располагался на детской площадке или в роддоме. Циничные мрази.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/13604

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