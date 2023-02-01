5 років позбавлення волі: ВАКС оголосив вирок голові Харківського окружного адмінсуду

31 січня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким визнано винуватою у наданні неправомірної вигоди, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, голову Харківського окружного адміністративного суду.

Про це повідомили ВАКС і САП. У повідомленнях не назвали імені засудженої, але йдеться про суддю Ольгу Панченко.

За вироком суду їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, голова суду намагалася вчинити тиск на одного з суддів окружного суду та у подальшому спробувала її «підкупити» за ухвалення рішення на користь третіх осіб в адміністративній справі щодо земельного питання.

Її було викрито одразу після передачі нею неправомірної вигоди 21 вересня 2020 року в рамках спільної операції детективів НАБУ спільно з CБУ за процесуального керівництва прокурорів САП.

Агентство Телевидения Новости