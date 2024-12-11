5 років позбавлення волі – Верховний Суд підтвердив вирок громадянину Молдови, який намагався підкупити військового прокурора
10 грудня 2024 року Верховний Суд підтвердив законність та залишив без змін вирок ВАКС від 12.05.2021 та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 10.03.2023, якими громадянина Молдови С. Неруха визнано винуватим у пропозиції надання та безпосередньому наданні 75 тис. доларів США неправомірної вигоди військовому прокурору Південного регіону України.
Верховний Суд підтримав позицію прокурора САП та відмовив стороні захисту у перегляді вказаних рішень.
Таким чином, Вищий антикорупційний суд, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду та Верховний Суд визнали громадянина винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, та засудили до 5 років позбавлення волі зі спеціальною конфіскацією 75 000 доларів США.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, вказаний громадянин у грудні 2016 року, діючи у своїх інтересах та в інтересах компанії нерезидента України, співвласником якої він є, з метою зняття арешту із судна Sky Moon, затриманого під час проведення військовою прокуратурою Південного регіону України досудового розслідування, а також вантажу – товарної партії технічної соди у кількості 3 005,2 тонни, а також з метою уникнення можливості конфіскації вищевказаного майна, надав військовому прокурору Південного регіону України неправомірну вигоду в сумі 75 000 доларів США. За вказані кошти прокурор мав вчинити процесуальні дії, спрямовані на зняття арешту із вказаного судна, а також вантажу.
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2629