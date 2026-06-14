5 років відсидить мешканець Павлограда, який публікував, де ТЦК роздає повістки

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав чоловіка винним у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 9 червня.

У січні і в червні 2025 року обвинувачений публікував у місцевих чатах телеграм-каналів фото і текстові пояснення щодо адрес, за якими військовослужбовці ТЦК і із поліцейськими роздають чоловікам повістки.

Один телеграм-канал налічував більше 5 тисяч учасників, а інший трохи більше 200 і був тематичний — містив у назві слово «Повістки». Свої дописи обвинувачений супроводжував нецензурними словами.

Після затримання зловмисник визнав вину і сприяв розкритю злочину. У суді визнав вину і казав, що не хотів, щоби чоловіків відправляли на фронт. Пояснив, що не знав, що за такі дії загрожує кримінальна відовідальність.

У 2025-му йому вже давали умовний строк за крадіжку.

Суд врахував рецидив злочину і призначив 5 років реального позбавлення волі.

Джерело: sudreporter.org

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