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5,5 тис доларів США хабара за закриття справи про викрадення людини – слідчому поліції на Вінничині повідомлено про підозру

5,5 тис доларів США хабара за закриття справи про викрадення людини – слідчому поліції на Вінничині повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокуратури Вінницької області слідчому одного з відділень Вінницького відділу поліції ГУ Нацполіції у Вінницькій області повідомлено про підозру в замаху на одержання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, поліцейський вимагав у громадянина 5,5 доларів США неправомірної вигоди за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження про викрадення людини. Таку суму слідчий мав намір отримати від посередника – інспектора поліції, якого було затримано раніше після одержання коштів.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління СБУ у Вінницькій області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: gp.gov.ua

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