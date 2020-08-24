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6 роковини Іловайської трагедії: результати дослідження обставин

6 роковини Іловайської трагедії: результати дослідження обставин

Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням за фактом розв’язання та ведення представниками влади РФ і Збройних Сил країни-окупанта агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки. В рамках цього кримінального провадження досліджуються обставини Іловайської трагедії, а також причини та наслідки цих подій.

Згідно висновків експертів та комплексу інших здобутих доказів, єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є військова агресія ЗС РФ. В ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України та подальше вчинення ними воєнних злочинів. На той момент сили ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів.

Відповідно до встановлених даних, критичне співвідношення військових сил України у районі міста Іловайськ з підрозділами ЗС РФ та представників незаконних збройних формувань, контрольованих РФ складало: особовий склад – 1 до 18; танки – 1 до 11; бронетехніка – 1 до 16; артилерія – 1 до 15; «Гради» - 1 до 24.

Вже 24-25 серпня батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б» потрапили в оточення ворога.

26-28 серпня між керівництвом АТО та Генштабом ЗС РФ почалися переговори щодо надання гарантій безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань України за узгодженими маршрутами.

Однак 29 серпня 2014 року за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ, в порушення вимоги ст. 37 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 1949 року, російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками під час виходу особового складу підрозділів сил АТО в районі насалених пунктів Старобешево, Чумаки, Новодворське, Агрономічне, Многопілля, Червоносільське, Осикове, Новокатеринівка Донецької області.

Окрім того, в указаний період часу та місці, за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ, порушуючи ст. ст. 2, 12 Конвенції про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12.08.1949, російські військовослужбовці і підконтрольні їм іррегулярні незаконні збройні формування вчинили вбивства поранених українських військовослужбовців, які внаслідок отриманих травм не чинили опір.

Таким чином, було вчинене віроломне вбивство 366 українських воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон.

За результатами розслідування агресивної війни РФ проти України загалом на цей час притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних злочинів 110 осіб, у тому числі 68 громадян РФ, серед яких 21 високопосадовець. Указаних осіб оголошено в розшук.

До суду скеровано 48 обвинувальних актів стосовно 51 особи. Вироками українських судів 35 осіб вже засуджено, в тому числі 13 громадян РФ, серед них 3 військовослужбовці ЗС РФ.

До Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду для вирішення питання про відкриття кримінального провадження передано інформацію про зібрані докази вчинення воєнних злочинів, в тому числі віроломного вбивства українських військових у районі Іловайська.

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України продовжують збір доказів та встановлення всіх винних осіб.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: война, огпу

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