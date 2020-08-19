611 осіб потрапили до реєстру корупціонерів у липні, 2 629 — з початку року

За липень Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів), поповнився 611 публічними службовцями. Суд притягнув до кримінальної відповідальності 98 осіб, а до адміністративної — 505. Також на вісьмох осіб накладені дисциплінарні стягнення.

У червні цього року до реєстру були внесені 935 осіб. Загалом із початку року до Реєстру потрапило 2 629 осіб.

Хто вчиняв корупційні порушення в липні найчастіше?

Серед осіб, які вчинили кримінальні правопорушення:

● працівники юридичних осіб приватного права — 16 порушень;

● працівники юридичних осіб публічного права — 8 правопорушень;

● держслужбовці — 5 правопорушень;

● посадовці Збройних Сил — 2 правопорушення.

Топ кримінальних правопорушень, вчинених протягом липня:

● 65 порушень — це пропозиція хабаря (чи іншої неправомірної вигоди) службовій особі або власне надання неправомірної вигоди за будь-які дії з використанням службового становища чи влади особи;

● 10 порушень пов’язані за зловживанням впливом. Це прийняття обіцянки або одержання хабаря за вплив на ухвалення рішення;

● 4 порушення — привласнення, розтрата або заволодіння майном через зловживання службовим становищем.

Серед посадовців, які вчинили адміністративні правопорушення:

● депутати місцевих рад — 260 правопорушень;

● працівники юридичних осіб публічного права — 64 правопорушення;

● працівники Нацполіції — 33 правопорушення;

● посадовці Державної кримінально-виконавчої служби — 33 правопорушення;

● посадовці органів місцевого самоврядування — 20 правопорушень.

Топ адміністративних правопорушень:

● 466 порушень — несвоєчасне подання декларації;

● 35 порушень — не подані повідомлення про реальний конфлікт інтересів або ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

НАЗК адмініструє реєстр корупціонерів із лютого 2019 року. Дані в реєстрі постійно оновлюються за результатами судових рішень. Щомісяця ми ділимося статистикою про кількість осіб, які потрапили до реєстру, та інформацією про порушення, що вчиняються найчастіше.

Источник: nazk.gov.ua

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