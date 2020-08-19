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611 осіб потрапили до реєстру корупціонерів у липні, 2 629 — з початку року

611 осіб потрапили до реєстру корупціонерів у липні, 2 629 — з початку року

За липень Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів), поповнився 611 публічними службовцями. Суд притягнув до кримінальної відповідальності 98 осіб, а до адміністративної — 505. Також на вісьмох осіб накладені дисциплінарні стягнення.

У червні цього року до реєстру були внесені 935 осіб. Загалом із початку року до Реєстру потрапило 2 629 осіб.

Хто вчиняв корупційні порушення в липні найчастіше?

Серед осіб, які вчинили кримінальні правопорушення:

● працівники юридичних осіб приватного права — 16 порушень;

● працівники юридичних осіб публічного права — 8 правопорушень;

● держслужбовці — 5 правопорушень;

● посадовці Збройних Сил — 2 правопорушення.

Топ кримінальних правопорушень, вчинених протягом липня:

● 65 порушень — це пропозиція хабаря (чи іншої неправомірної вигоди) службовій особі або власне надання неправомірної вигоди за будь-які дії з використанням службового становища чи влади особи;

● 10 порушень пов’язані за зловживанням впливом. Це прийняття обіцянки або одержання хабаря за вплив на ухвалення рішення;

● 4 порушення — привласнення, розтрата або заволодіння майном через зловживання службовим становищем.

Серед посадовців, які вчинили адміністративні правопорушення:

● депутати місцевих рад — 260 правопорушень;

● працівники юридичних осіб публічного права — 64 правопорушення;

● працівники Нацполіції — 33 правопорушення;

● посадовці Державної кримінально-виконавчої служби — 33 правопорушення;

● посадовці органів місцевого самоврядування — 20 правопорушень.

Топ адміністративних правопорушень:

● 466 порушень — несвоєчасне подання декларації;

● 35 порушень — не подані повідомлення про реальний конфлікт інтересів або ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

НАЗК адмініструє реєстр корупціонерів із лютого 2019 року. Дані в реєстрі постійно оновлюються за результатами судових рішень. Щомісяця ми ділимося статистикою про кількість осіб, які потрапили до реєстру, та інформацією про порушення, що вчиняються найчастіше.

611 осіб потрапили до реєстру корупціонерів у липні, 2 629 — з початку року

Источник: nazk.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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