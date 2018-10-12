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65-летний педофил будет ждать суда за решеткой

65-летний педофил будет ждать суда за решеткой

Харьковский райсуд избрал подозреваемому в развращении малолетних мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры. 

 

По данным следствия, подозреваемый вел смс-переписку с 12-летней школьницей. Мужчина писал шестикласснице сообщения на сексуальные темы и предлагал встретиться, чтобы реализовать обещанное в переписке. Для того, чтоб заинтересовать ребенка, пенсионер обещал покупать девочке подарки.

 

10 октября мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сейчас проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.

 

65-летнему мужчине инкриминируется развращение несовершеннолетних, совершенное в отношении малолетнего ребенка.Согласно санкции статьи ему грозит до 8 лет лишения свободы

Агентство Телевидения Новости

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Темы: педофил

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