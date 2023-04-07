7 фактів незаконного обігу наркотиків та 2 нетверезих водіїв: зведення поліції за добу

За добу до поліції Харківщини надійшло 1031 повідомлення від громадян про правопорушення та події: на блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили 3200 транспортних засобів.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 12 осіб.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 7 фактів незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Протягом доби правоохоронці викрили 2 водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.

На звільнених територіях співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок. Відновили свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях. Співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок на 9 напрямках деокупації: Балаклійському, Куп’янському, Ізюмському, Золочівському, Липецькому, Вовчанському, Чугуївському, Великобурлуцькому, Борівському.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 6064 воєнних злочинів, з яких найбільше 5494 – за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 504 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

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