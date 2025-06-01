7 октября палестинцы получили приказ не похищать женщин и детей – а убивать их

Спустя несколько часов после начала геноцидальной атаки 7 октября, примерно в 10.30, руководство ХАМАСа сообщило боевикам, прорвавшимся на израильскую территорию, что больше нет автомобилей, которые можно использовать для перевозки захваченных людей в Газу. Поэтому палестинцам было приказано убивать женщин и детей, а в заложники брать только мужчин младше 40 лет, которые могли бы выдержать физически путь в убежища террористов в секторе. Об этом сообщил 12 канала ИТВ.

После того, как боевики спецназа ХАМАСа (“Нухба”) получили это указание, они захватили в кибуце Беэри семью Эли Шараби. В соответствии с приказом, они оставили в живых Эли, убив его жену и дочерей. Эли в итоге был освобожден в результате одной из сделок с ХАМАСом.

28 мая организация, объединяющая семьи заложников (“Матэ мишпахот ха-хатуфим”), выпустила специальное обращение, посвященное 600 дням пребывания их родственников в плену ХАМАСа. Среди прочего, в обращении содержится следующий призыв к правительству: “Хватит лжи, хватит новых имен для войны, завершите ее! Возьмите на себя ответственность. Верните всех – и немедленно!”

Джерело: nigroll.com

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