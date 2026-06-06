7 років позбавлення волі за розтрату коштів Концерну РРТ: оголошено вирок ексдиректору та його спільникам

05 червня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому директору, одному зі співробітників Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (далі – Концерн РРТ) і директору приватного товариства. Їх викрили на розтраті коштів підприємства в особливо великому розмірі шляхом укладення з ТОВ «Ліга-Експерт» договорів, що не відповідали господарським інтересам Концерну РРТ.

Суд визнав осіб винуватими у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Разом із тим їх звільнено від відбування покарання за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у звʼязку із закінченням строків давності.

➡️Вироком суду колишньому директору призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Його пособникам – покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також засуджених позбавлено права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на три роки.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів із дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3963

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