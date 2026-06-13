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7,7 млн грн за безперешкодне виконання договорів

7,7 млн грн за безперешкодне виконання договорів

САП та НАБУ повідомили про підозру депутату Полтавської міськради

За дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про підозру депутату Полтавської міської ради. Його викрили на одержанні неправомірної вигоди за безперешкодне виконання договорів та укладення нових, а також за своєчасне прийняття та оплату виконаних робіт.

▶ ️Деталі справи:

У межах досудового розслідування встановлено, що з квітня 2024 року по січень 2026 року депутат організував вимагання та отримання неправомірної вигоди від представників суб’єктів господарювання. З цими підприємцями Полтавська міська рада в особі УЖКГ укладала договори підряду на виконання ремонту вулично-дорожньої мережі, тротуарів, внутрішньоквартальних житлових, прибудинкових та інших територій Полтавської міської територіальної громади.

До своєї протиправної діяльності депутат залучив довірену особу, яка в подальшому спілкувалася з підприємцями, вела розрахунки отриманих коштів, а також займалась зняттям та передачею коштів.

Для конспірації кошти передавалися через обмінний валютний пункт за відповідним кодом.

Розмір неправомірної вигоди складав 10 % від суми укладеного договору. Слідством задокументовано отримання через цей пункт обміну 7,7 млн грн від підприємців.

Дії депутата міськради кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України. На сьогодні слідчий суддя ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 33 млн грн застави.

Зазначимо, що раніше у справі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України довіреній особі депутата та за ч. 3 ст. 369 КК України двом підприємцям.

Слідство триває.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3986

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