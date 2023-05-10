8 років позбавлення волі: чоловік ховав згортки з метадоном по Харкову

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 40-річного чоловіка у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, в особливо великому розмірі, вчиненому повторно (ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, знову вирішив заробляти на життя незаконним шляхом.

Він відшукував у Харкові схованки, в яких зберігались заздалегідь розфасовані наркотичні засоби, щоб потім організовувати їх «доставку» до безпосередніх споживачів. Чоловік розкладав закладки з метадоном по місту, фотографував їх та надсилав координати покупцям, за що отримував «заробітну плату».

У жовтні минулого року, під час чергової «робочої зміни», коли закладник підшукував місце, де залишити товар, його викрили правоохоронці.

Обвинувальний вирок виніс Московський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости