8 років ув’язнення чоловіку, який коригував удари російських військових по Харкову

На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки, засуджено ще одного ворожого поплічника, який передавав представникам рф дані про розміщення Сил оборони у Харкові.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 8 років тюремного ув’язнення, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Правоохоронці встановили, що зловмисник передавав російським загарбникам місцезнаходження сил ЗСУ, озброєння, транспортних засобів, а також повідомляв методи виконання військовослужбовцями їх завдань.

При затриманні у чоловіка виявили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Він зазначив види озброєння, транспортних засобів, методи виконання військовослужбовцями їхніх завдань.

Цю інформацію надав з локалізацією на місцевості.

На наступний день харків’янин подзвонив знайомій жінці і розповів, що напередодні співробітник фсб рф цікавився у нього розташуванням сил та техніки ЗСУ в Харкові, і він таку інформацію передав з метою їх знищення.

У суді харків’янин вину не визнав.

Колегія суддів Київського районного суду м. Харкова винесла обвинувальний вирок щодо чоловіка, повідомляє речник прокуратури Харківській області Дмитро Чубенко.

Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости