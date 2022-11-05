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800 доларів вистачило поліцейській із Дворічної, щоб перейти на бік оккупантів

800 доларів вистачило поліцейській із Дворічної, щоб перейти на бік оккупантів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишній поліцейській Куп’янського районного управління поліції ГУНП в області за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні у смт Дворічна експравоохорониця вирішила продовжити будувати свою кар‘єру, але вже при окупантах. Так, у червні жінка обійняла посаду «и.о. ст. участкового инспектора» у незаконному правоохоронному органі «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области». 

Експоліціянтка особисто здійснювала приймання та відпрацювання заяв і повідомлень про події. Щомісячно жінка отримувала заробітну плату в розмірі 50 тисяч російських рублів ( приблизно 800 долларів)

Наприкінці липня колаборантці навіть видали посвідчення, підписане так званим «главой военно-гражданской администрации», тривалістю на один рік. Але на такий період поплічниці окупантів воно не знадобилось. 4 листопада правоохоронці затримали її в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України. Наразі прокурорами обласної прокуратури ініційовано перед судом питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою. 

Досудове розслідування проводять слідчі другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости

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