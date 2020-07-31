87 млн грн шкоди банківській установі – організатору схеми повідомлено про підозру (ФОТО)

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ПАТ «Промінвестбанк», а також підроблення документів чи використання підроблених документів (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, учасники злочинної схеми використали у нотаріальних конторах підроблені офіційні документи, у тому числі паспорти службових осіб та керівників банківської установи, з метою неправомірного зняття з іпотеки та подальшого відчуження заставного майна на користь підконтрольних суб’єктів господарювання. Внаслідок цього банківській установі заподіяно понад 87 млн грн матеріальної шкоди.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: gp.gov.ua

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