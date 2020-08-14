88 нових розслідувань, 14 підозрюваних — підсумки роботи НАБУ та САП за липень 2020 року

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП розпочали розслідування 88 кримінальних проваджень, повідомили про підозру 14 особам, скерували до суду 4 справи стосовно 7 осіб. Такими є підсумки роботи антикорупційних органів у липні 2020 року.

Упродовж минулого місяця на корупції викрили:

● злочинну групу на чолі з колишнім в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України, мета якої полягала в одержанні неправомірної вигоди від представників компаній у сфері дорожнього господарства;

● колишніх посадових осіб Міноборони та бізнесу на зловживаннях під час облаштування військового полігону «Широкий лан» (Миколаївська обл.);

● п’ять осіб, які організували схему закупівлі для військовослужбовців Національної гвардії України квартир, непридатних для проживання.

Учасникам цих злочинів повідомлено про підозру.

Також статус підозрюваних у справах НАБУ та САП набули:

● колишній міністр екології та природних ресурсів часів президента Януковича, якому інкримінується організація спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього — за ч. 3 ст. 27, ч.4 ст. 369 КК України;

● 12 осіб, у тому числі голова Окружного адміністративного суду м.Києва та голова Державної судової адміністрації, яких слідство вважає причетними до спроби захоплення державної влади — ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344, ч. 2 ст. 344 КК України;

● особа, яка намагалася надати 800 тис. дол. США неправомірної вигоди голові Фонду державного майна України — ч.4 ст. 369 КК України;

● колишній перший заступник голови Державного агентства рибного господарства України, який, за даними слідства, вніс завідомо недостовірні дані до декларації — ст.366-1 КК України.

Відкриті матеріали слідства для ознайомлення підозрюваним у провадженнях за фактами:

● незаконного заволодіння великою партією раніше вилучених із незаконного обігу тютюнових виробів посадовцями Нацполіції Одещини;

● зловживання владою та службовим становищем директором та заступником директора казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба»;

● розкрадання 2,87 млн грн коштів при побудові бліндажів у зоні ООС директором департаменту капітального будівництва Донецької ОДА;

● замаху на заволодіння шляхом обману (шахрайства) 300 тис. дол. США посадовицею Офісу Президента України.

До суду скеровані обвинувальні акти стосовно:

● в.о. начальника ГУ Державної податкової служби та в.о. першого заступника начальника ГУ ДПС однієї з областей, яка запропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури цієї ж області щомісячно надавати йому неправомірну вигоду у розмірі 25 тис. дол. США — ч.3 ст. 369 КК України;

● начальника та заступника начальника адміністрації Бердянської філії ДП АМПУ, а також екскерівника комерційної компанії, діями яких завдано 2,49 млн грн збитків підприємству — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, у липні НАБУ і САП запобігли спробі завдання 52 млн грн збитків державній «ОГХК», не дозволивши вивезти з Одеського морського торговельного порту 1845 тонн рутилового концентрату.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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