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90% російських хакерів повʼязані з силовиками – Держспецзвʼязку

90% російських хакерів повʼязані з силовиками – Держспецзвʼязку

До силових структур належать 90% хакерських угруповань РФ, розповів в інтервʼю Liga.Tech голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь. Це ГРУ Генштабу ЗС РФ, ФСБ, легальна розвідка.

За словами Щиголя, з розробками російських IT-компаній повʼязані також і логістика, і військова техніка РФ. "Хакери, які нас атакують, намагаються знищити українську інфраструктуру, фінансуються російською державою".

Юрій Щиголь додав, що нинішня війна – це перша масштабна війна проти всього світу у кіберпросторі: "Україна і США – це дві країни, які російські хакери атакують найбільше".

Источник: internetua.com

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