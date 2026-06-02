94 млн грн нецільових витрат: підозра посадовцю дорожньої служби Львівщини

НАБУ і САП спільно з УСР у Львівській області ДСР Нацполіції повідомили начальнику Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області (раніше — Служба автомобільних доріг у Львівській області) про підозру у нецільовому використанні бюджетних коштів.

У 2022 році посадовець забезпечив оплату робіт із капітального ремонту — облаштування майданчика для відстоювання великовантажного транспорту на автодорозі М-10 Львів — Краківець — за кошти, передбачені на поточні видатки, попри те що достовірно знав про відсутність бюджетних асигнувань на такі витрати. Водночас саме видатки на поточний ремонт доріг мали пріоритет, що забезпечувало швидкий розрахунок із підрядником.

Унаслідок цього у грудні 2022 року підрядній організації перерахували понад 92 млн грн бюджетних коштів не за цільовим призначенням.

У 2023 році посадовець забезпечив додаткову оплату робіт на цьому ж об’єкті на суму майже 2 млн грн.

Докладніше (http://short.nabu.gov.ua/6xJnND)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3928

Новости портала «Весь Харьков»