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«А Гитлер называл евреев братским народом?»
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Россию насильно вывезли 808 тысяч украинцев, из которых 153 тысячи – дети.
В Крыму для депортированных украинских учителей готовят лагеря «переквалификации».
Депортированные украинские дети будут проходить курсы русского языка.
А помните, на уроках истории нам рассказывали, как во время Второй Мировой фашисты людей насильно в Германию вагонами вывозили?
На фото - «Для тех, кого не смогли захватить».
Источник: https://t.me/BerezaJuice/13598