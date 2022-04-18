«А Гитлер называл евреев братским народом?»

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Россию насильно вывезли 808 тысяч украинцев, из которых 153 тысячи – дети.

В Крыму для депортированных украинских учителей готовят лагеря «переквалификации».

Депортированные украинские дети будут проходить курсы русского языка.

А помните, на уроках истории нам рассказывали, как во время Второй Мировой фашисты людей насильно в Германию вагонами вывозили?

На фото - «Для тех, кого не смогли захватить».

Источник: https://t.me/BerezaJuice/13598

Новости портала «Весь Харьков»