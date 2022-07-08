Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:51
Просмотров: 99

Аби вийти на адмінмежу Луганщини, росіяни знищують навколишні села

Гайдай розповів про ситуацію в області

Що саме сказав очільник ОВА:

● Окупантів не зупиняє навіть те, що у населених пунктах досі залишаються мирні жителі.

● Зі всіх видів важкого озброєння росіяни не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці.

● Загарбники б’ють по домівках і кожній будівлі, що здається їм можливим укріпленням.

● Схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною.

Аби вийти на адмінмежу Луганщини, росіяни знищують навколишні села

Аби вийти на адмінмежу Луганщини, росіяни знищують навколишні села

Аби вийти на адмінмежу Луганщини, росіяни знищують навколишні села

Аби вийти на адмінмежу Луганщини, росіяни знищують навколишні села

Аби вийти на адмінмежу Луганщини, росіяни знищують навколишні села

Аби вийти на адмінмежу Луганщини, росіяни знищують навколишні села

Аби вийти на адмінмежу Луганщини, росіяни знищують навколишні села

Источник: https://t.me/spravdi/12714

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Найбільш повний гайд російськими ракетами (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 10:00    108
AHS KRAB. Арта, що змінює війну (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 09:00    106
Устрашение для отвода глаз
Сегодня 08:40    162
Ми трішечки провалились у прогалину в плануванні НАТО. Так вийшло
Сегодня 08:29    176
В Херсоні рашисти спалюють тіла, щоб приховати втрати
Сегодня 08:20    125
Донбасс: то, что Володин прописал
Сегодня 08:10    191
Динамика сокращения импорта российского ископаемого топлива различными странами (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:00    111
В российской армии назревают большие проблемы с обеспечением техникой и расходными материалами для артиллерии - взгляд с той стороны
Сегодня 07:52    159
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 липня 2022 року
Сегодня 07:45    152
У россиян в очередной раз взорвалась ракета
Сегодня 07:35    246
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 