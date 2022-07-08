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Аби вийти на адмінмежу Луганщини, росіяни знищують навколишні села
Гайдай розповів про ситуацію в області
Що саме сказав очільник ОВА:
● Окупантів не зупиняє навіть те, що у населених пунктах досі залишаються мирні жителі.
● Зі всіх видів важкого озброєння росіяни не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці.
● Загарбники б’ють по домівках і кожній будівлі, що здається їм можливим укріпленням.
● Схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною.
Источник: https://t.me/spravdi/12714