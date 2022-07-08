Аби вийти на адмінмежу Луганщини, росіяни знищують навколишні села

Гайдай розповів про ситуацію в області

Що саме сказав очільник ОВА:

● Окупантів не зупиняє навіть те, що у населених пунктах досі залишаються мирні жителі.

● Зі всіх видів важкого озброєння росіяни не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці.

● Загарбники б’ють по домівках і кожній будівлі, що здається їм можливим укріпленням.

● Схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною.

Источник: https://t.me/spravdi/12714

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