Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:21
Просмотров: 160

Адвокат Слуги народу вимагає судити Турчинова за захоплення влади у 2014-му та створення НАБУ і САП

Адвокат Слуги народу вимагає судити Турчинова за захоплення влади у 2014-му та створення НАБУ і САП

Адвокат "Слуги народу" Кузьміних Лариса Криворучко заявила, що закони про НАБУ і САП, є неконституційними. Відповідно, всі документи від прокурорів САП незаконні.

Про це у Facebook повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Викритого НАБУ "слугу" Кузьміних захищає адвокатка Лариса Криворучко (на фото праворуч), яка сьогодні заявила, що всі прокурори САП незаконні. На думку адвокатки, у 2014 році Олександр Турчинов незаконно захопив владу. Тому всі підписані Турчиновим закони, включно із законом про НАБУ і САП, є неконституційними. Відповідно, всі документи від прокурорів САП незаконні", - йдеться в повідомленні.

В ЦПК додали, що Криворучко закликала зобов’язати СБУ відкрити провадження проти Турчинова про захоплення влади. Крім того, адвокат просила відкрити провадження на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову та всіх прокурорів САП, які входять у групу прокурорів у справі Кузьміних.

"Більше того. Криворучко просила, щоб суддя ВАКС звернувся до Конституційного суду, аби той перевірив конституційність відкликання спікера парламенту часів Януковича Рибака", - підсумували в ЦПК.

На щастя, здоровий глузд переміг. Слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко відмовив у задоволенні забезпечення подання до Конституційного суду, бо це не належить до підсудності Антикорупційного суду. Відмовив суддя також у задоволенні вимоги зобов'язати СБУ відкрити справи проти Турчинова, Венедіктової і прокурорів САП.

Розгляд клопотання про обрання нардепу Кузьміних запобіжного заходу триває.

Источник: censor.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Конфликт с РФ стоил Украине $280 млрд невыработанного ВВП в 2014-2020 гг.
Сегодня 11:00    91
Пільгу щодо незастосування РРО надано і селищам
Сегодня 09:45    143
Вакцинація вагітних жінок проти COVID-19 є безпечною - МОЗ
Сегодня 09:21    140
Убытки при закупке спецодежды: в Харькове будут судить должностных лиц
Сегодня 08:58    158
Безпрецедентна морська блокада України. Що треба про неї знати
Сегодня 08:48    174
Покупательные настроения украинцев пошли на спад в феврале
Сегодня 08:05    189
Американські сенатори закликали Президента США Байдена надавати Україні більше розвідданих
Сегодня 07:33    139
Гібридна війна: агенти РФ поширюють фейк про «формування загонів карателів» на Заході України
Сегодня 07:02    174
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 11 лютого 2022 року
Сегодня 06:41    125
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    249
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 