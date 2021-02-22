"Адвокат - в отпуске. Судья - на больничном" Прокуратура просит арестовать обвиняемого в смертельном ДТП Максима Марченко

Московский районный суд Харькова. Сегодня здесь должны продолжить рассмотрение дела касательно смертельного ДТП на Салтовском шоссе с участием Максима Марченко. Перед началом слушания прокурор по делу предоставляет в приемную судьи ходатайство. В нем просит изменить меру пресечения обвиняемому, ведь он уже несколько раз пропустил судебные слушания.

Дмитрий Антоненко, прокурор по делу

Він декілька разів не з’явився у судове засідання, у зв’язку з чим стороною обвинувачення було заявлене клопотання про його привід вже двічі на протязі двох останніх місяців

Впрочем, через несколько минут становится известно - судебного слушания не будет. Судья Майстренко с сегодняшнего дня и до конца рабочей недели - на больничном. Прокурор вручает ходатайство обвиняемому, но Марченко считает его незаконным и немотивированным. Говорит, просил суд не назначать заседание на 18 февраля.

17 числа я суд проинформировал по электронной почте. Время отправки 17:19, я отправил заявление по делу о переносе

Адвокат потерпевших Евгений Самойлов говорит, сейчас уже можно говорить о затягивании дела со стороны обвиняемого.

Евгений Самойлов, адвокат потерпевших

То, что адвокат может находится в отпуске, не дает права обвиняемому нарушать его обязанности и не являться в судебные заседания. В данной истории есть все признаки того, что идет намеренное затягивание даже ходатайства в изменении мере пресечения для того, чтоб обвиняемому не менять мэру пресечения

Сейчас касательно Марченко действует мера пресечения в виде залога. Он виноватым себя не считает, свою позицию не меняет и озвучивает следующим образом.

Максим Марченко, обвиняемый

На моем месте мог быть каждый водитель, я не признаю себя виновным, потому что автомобиль потерпевших выехал с обочины

Пострадавшие уверены - Марченко всеми возможностями переносит допрос следователя, которого должны были заслушать еще на прошлой неделе. Уже тогда, в суд изначально не явился адвокат обвиняемого, а в следующий раз слушания пропустил и сам Марченко.

Жена одного из погибших в ДТП Ольга Шатохина говорит, следователь озвучит правду, не выгодную обвиняемому.

Ольга Шатохина, жена погибшего

И в этот день нам объявили, что адвокат Марченко уже якобы с начала недели уже ушел в отпуск. Хотя я должна вам сказать, что именно 16 числа после окончания судебного заседания родители встретили его на Героев труда, того человека, о котором нам сказали, что он находится за пределами Украины. На мой взгляд это затягивание

По информации адвоката потерпевших, за несколько часов председатель Московского райсуд для рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения Марченко назначил другого судью. Заседание должно состояться в течение 72 часов.

Агентство Телевидения Новости