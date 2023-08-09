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Адвоката Горецького зі справи Князєва залишили під вартою, але зменшили заставу

Адвоката Горецького зі справи Князєва залишили під вартою, але зменшили заставу

Апеляція ВАКС змінила запобіжний захід адвокату Олегу Горецькому, зменшивши заставу із 80 до 60 млн грн.

Рішення ухвалили судді апеляції Михайленко та Калугіна. Суддя Семенников висловив окрему думку.

Додамо, що захист просив змінити запобіжку на цілодобовий арешт із браслетом або зменшити заставу до 10 млн грн. За словами Горецького, його батьки продали деяке майно і могли б внести саме таку суму.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2455

Новости портала «Весь Харьков»

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