Криминал
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05.04.2022 17:50
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Адвокати Росії у Міжнародному суді ООН відмовились від співпраці з Кремлю

Адвокати Росії у Міжнародному суді ООН відмовились від співпраці з Кремлю

Джапарова додала, що Росія стала токсичною навіть для тих, хто попри все після 2014 року продовжував працювати на неї, повідомляє УНІАН.

Адвокати Росії у Міжнародному суді ООН відмовились від подальшої співпраці з нею, у тому числі у справах проти РФ, які розпочала Україна.

Про це у Facebook повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

“Неможливо представляти на майданчиках, присвячених застосуванню права, державу, яка так цинічно його зневажає”, – написав науковець світового масштабу, професор міжнародного права Паризького університету Алан Пелле, який до 24 лютого 2022 року був адвокатом Росії у Міжнародному суді ООН.

За словами Джапарової, у своєму відкритому листі “російським друзям” професор Пелле заявив, що “смертоносна атака росії … розтоптала” принципи міжнародного права, які визнаються усією цивілізованою спільнотою.

“Росія стала токсичною навіть для тих, хто попри все після 2014 року продовжував працювати на неї”, – підсумувала заступниця очільника МЗС Україн

Агентство Телевидения Новости

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